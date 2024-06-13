Михаил Ошеров утверждает, что уголовное дело о мошенничестве возбуждено из-за участка, который был приобретен в 1,5 раза дороже кадастровой стоимости.

Михаил Ошеров утверждает, что уголовное дело о мошенничестве возбуждено из-за участка, который был приобретен в 1,5 раза дороже кадастровой стоимости.

У задержанных и этапированных в Москву омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, а также директора близкого к ним ООО «Кедр» Игоря Толчина появился московский адвокат – основатель адвокатского бюро «Ошеров, Онисковец и партнеры» Михаил Ошеров. Сегодня защитник сделал заявление для омской прессы. По его словам, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество» было возбуждено из-за возведения объектов, один из которых по факту является недостроенным теннисным кортом.

– Речь идет о земельных участках, на которых в настоящее время располагаются теннисный корт с административно-хозяйственным блоком по улице Масленникова и торгово-развлекательный комплекс по улице Богдана Хмельницкого. Данные объекты следствие посчитало фактически построенными, хотя в необоснованности обвинений каждый житель Омска, при наличии времени и желания, может убедиться лично, – заявил Михаил Ошеров.

Адвокат настаивает, что у мэрии и компании «Кедр» сложились гражданско-правовые отношения, урегулированные в судебном порядке.

– Действия Павлова, Саханя и Толчина не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – подчеркнул защитник.

Ошеров также процитировал первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина, который дважды отменял постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Павлова, Саханя и Толчина:

– Отсутствуют достаточные доказательства вины Павлова, Саханя и Толчина. Их действия не содержат уголовно наказуемого деяния. А также сведений о наличии у них умысла незаконно приобрести земельные участки. Речь идет только о наличии гражданско-правовых отношений. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда от 16 июля 2021 действия мэрии об отказе ввода в эксплуатацию теннисных кортов признаны незаконными. Доводы общества «Кедр» о том, что на земельном участке возведен незаконченный объект, нежилое здание с хозяйственным блоком, в соответствии с видом разрешенного использования, нашли свое полное подтверждение. Что позволило компании на законных основаниях приобрести право собственности на земельный участок. Указанный объект был приобретен не по заниженной стоимости, а за сумму, превышающую его кадастровую оценку: за 4,5 млн рублей вместо 3 млн рублей.

Как сообщалось ранее, 4 июня Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя, а также предпринимателя Игоря Толчина. По версии следствия, подельники, связанные с ООО «Кедр», получали в аренду земельные участки под видом строительства на них объектов недвижимости и с последующим выкупом без проведения торгов по заниженной стоимости. 7 июня Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела. В тот же день Следком возбудил новое уголовное дело по аналогичному поводу. Силовики повторно задержали двух депутатов и предпринимателя.

10 июня всех троих привезли в Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения – следствие запросило арест на 2 месяца. Суд в этом отказал, поскольку Генпрокуратура РФ вновь отменила постановление о возбуждении уголовное дела. Павлова, Саханя и Толчина освободили в зале суда. Как пояснил их адвокат, отмена постановления о возбуждении уголовного дела влечет и отмену всех процессуальных решений. Сейчас все трое находятся на свободе.

Открытое противостояние СК РФ и Генпрокуратуры только набирает обороты, а значит, не исключено, что процессуальный статус омских парламентариев и бизнесмена еще не раз изменится, а их защита сделает не одно заявление для СМИ.