Суд избрал меру пресечения бывшему зампреду областного правительства.

Суд избрал меру пресечения бывшему зампреду областного правительства.

Басманный районный суд Москвы вчера, 6 июня, избрал меру пресечения бывшему зампреду правительства Омской области, экс-министру труда и социального развития региона Владимиру Куприянову.

Как сообщают «Коммерческие вести», Куприянову предъявили обвинения и заключили под стражу на 2 месяца. Напомним, что экс-чиновника задержали позавчера в Омске и этапировали в Москву. В чем его обвиняют, пока до сих пор непонятно.

Также стало известно о месте задержания вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Как оказалось, его также «взяли» в Омске и этапировали в Москву. Напомним, что в столице задержали давнего компаньона Саханя, депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова. По некоторым данным, их уголовное дело может быть связано с вырубками в парке 30-летия ВЛКСМ и строительством на этой территории.

Четвертым задержанным, о котором стало известно вчера, является предприниматель, владелец ТК «Миллениум» Вячеслав Авдошин. По данным «Коммерческих вестей», есть и пятый задержанный. Но его фамилия не сообщается.