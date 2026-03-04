Время встреч и расставаний: «Авангард» подошел к борьбе за Кубок Гагарина с миллиардным потолком зарплат

Руководство делает ставку на звезд клуба, но финансовые ограничения могут заставить принять болезненные решения.

Сезон в КХЛ постепенно подходит к своему логическому завершению. Впереди – плей-офф, самая напряженная и решающая часть чемпионата, где уже не остается права на ошибку. Омский «Авангард» подходит к этому этапу в статусе одного из лидеров Восточной конференции и команды с одним из самых сильных составов в лиге.

Однако параллельно с борьбой за Кубок Гагарина клубы уже смотрят в будущее. Никто не ждет окончания сезона – работа укомплектованием состава полным ходом идет прямо сейчас. Руководству клуба предстоит принять решение: часть игроков ждет продление контракта, с остальными, увы, расстанутся. Одновременно рассчитываются финансовые возможности и выстраивается баланс между амбициями и реальными ресурсами. Омский клуб здесь не исключение.

«Омск-информ» проанализировал последние продления контрактов и разобрался, насколько неприлично готов потратиться клуб на формирование стабильного костяка команды.

Прибавки защитникам

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заранее обозначил спокойный курс на межсезонье: никаких резких перемен не планируется. Если год назад клуб фактически перезапускал состав, то сейчас ставка сделана на стабильность. Речь идет лишь о точечных усилениях – максимум трех-четырех новичках, которые аккуратно впишутся в уже работающую систему. Главная задача – сохранить лидеров и костяк команды. В клубе также заявили, что продления контрактов с ключевыми игроками могут быть объявлены уже в ближайшее время.

Фундамент состава на следующий сезон во многом уже сформирован. Действующие контракты есть у восьми нападающих – Майкла Маклауда, Константина Окулова, Александра Волкова, Дмитрия Рашевского, Василия Пономарева, Игоря Мартынова, Николая Прохоркина и Наиля Якупова. Именно на эту группу уже сейчас можно опираться в атаке. Последний рубеж закреплен за вратарем Никитой Серебряковым, который остается ключевой фигурой в системе команды и, по сути, является безальтернативным.

В обороне картина также выглядит достаточно целостной. Контракт на следующий сезон действует у капитана Дамира Шарипзянова, а в конце февраля – начале марта клуб также продлил соглашения еще с тремя защитниками – Марселем Ибрагимовым, Максимом Лажуа и Семеном Чистяковым.

Ибрагимов переподписал контракт на два года на общую сумму 60 миллионов рублей, хотя ранее зарплата игрока составляла 12 миллионов за год. В этом сезоне Ибрагимов провел 49 матчей и набрал 8 очков, играя в силовой хоккей и выполняя большой объем черновой работы, что, видимо, впечатлило главного тренера «Авангарда» Ги Буше. И сказалось на выплатах защитника.

Лажуа также останется в команде на улучшенных условиях – теперь его зарплата составит 50 миллионов рублей за сезон, что на 10 миллионов больше прежнего. Канадский защитник проводит результативный сезон, набрав 37 (10+27) очков в 61 матче. Лажуа активно подключается к атакам, при этом не забывая о своих основных функциях.

Чистяков также получил прибавку – с 45 до 60 миллионов рублей в год. В его активе 55 матчей, 6 голов и 16 передач. Отметим, что игрок выступает в системе клуба с сезона-2019/2020.

В сумме уже 13 хоккеистов фактически обеспечили себе места в составе на следующий сезон. Их контракты занимают около 750 миллионов рублей из 950 возможных под потолком зарплат. Пространство для маневра у клуба остается, но оно ограничено, поэтому каждое новое подписание придется тщательно просчитывать.

Продлят ли Потуральски?

Основная интрига – будущее нападающего, за которым «Авангард» охотился несколько лет. Речь идет о форварде Эндрю Потуральски. О том, что клуб ведет с ним переговоры по поводу продления контракта, стало известно еще в середине января. Однако с тех пор официальных заявлений не последовало, а значит, окончательное решение до сих пор не принято.

Между тем в нынешнем сезоне Потуральски является одним из основополагающих игроков «Авангарда» – в 60 матчах он набрал 62 (25+37) очка. Нападающий регулярно решает эпизоды в атаке, регулярно играет в большинстве и входит в число самых результативных хоккеистов не только команды, но и всей лиги.

По действующему контракту форвард зарабатывает 70 миллионов рублей в год. Учитывая его вклад в игру, вопрос о продлении контракта выглядит логичным, но под большим вопросом остается будущее усиление основного состава, так как финансового маневра может просто не быть.

Сложная математика маневров

С учетом уже подписанных контрактов ситуация с потолком зарплат у «Авангарда» выглядит непростой. В распоряжении клуба остается около 200 миллионов рублей, при этом на контрактах находится лишь 13 хоккеистов. Этого уже недостаточно для формирования даже трех полноценных звеньев. При этом очевидно, что, если клуб решится на переподписание Потуральски, звездный легионер вряд ли согласится на существенное снижение зарплаты. В результате у руководства останется всего несколько возможных сценариев для укомплектования состава.

Один из них – использование бонусной системы, к которой активно прибегают многие клубы КХЛ. В этом случае базовая зарплата игрока уменьшается для вписывания в потолок, а недостающая часть компенсируется бонусами. Другой вариант – точечные решения по составу, которые позволят перераспределить средства без потери качества. Так, «Авангарду» придется либо урезать зарплаты определенным игрокам, либо прощаться с теми, кого уже подписали. Однако это может вызвать серьезные споры среди болельщиков. Клуб уже сталкивался с подобной реакций, когда Ги Буше решил не продлевать контракт со звездой омского хоккея Владимиром Ткачевым.

Ставка «Авангарда» на сохранение костяка выглядит оправданной. После масштабной перестройки, произошедшей прошлым летом, команда прошла долгий путь к стабильности, и резкие изменения в составе могут свести приложенные усилия к нулю. При этом текущая ситуация с потолком зарплат показывает, что клуб подошел к сложному этапу – принятые решения должны быть не просто аккуратными, а максимально выверенными, так как любая ошибка в распределении средств может напрямую сказаться на глубине будущего состава.