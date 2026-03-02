Названа новая зарплата ключевого защитника омского «Авангарда»

Чистяков выступает в системе омичей с 2019 года.

Вчера, 1 марта, омский «Авангард» официально объявил о продлении соглашения с важным защитником Семеном Чистяковым. Как сообщили инсайдеры, игрок получит серьезную прибавку к нынешнему контракту, который на данный сезон составляет 45 миллионов.

По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», в следующем сезоне Чистяков получит 60 миллионов рублей.

Хоккеист пополнил систему «Авангарда» в сезоне-2019/2020, перейдя из уфимского «Топлара» в состав «Омских Ястребов». За молодежную команду омичей он провел три неполных сезона: сыграл 16 матчей, забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. При этом уже после второго сезона Чистяков начал привлекаться к матчам основной команды.

В КХЛ защитник провел 377 матчей, в которых набрал 137 (43+94) очков. Его суммарный показатель полезности составляет +85. В сезоне-2025/2026 хоккеист также демонстрирует высокую эффективность: на его счету 21 (6+15) очко при показателе полезности +9.