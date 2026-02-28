Омск-Информ
·Спорт

Сопин анонсировал продление контрактов с лидерами «Авангарда»

«Ястребы» уже думают о следующих сезонах.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин анонсировал продление контрактов с лидерами омской команды. Первым «ястребы» продлили канадского защитника Макима Лажуа, соглашение с ним будет действовать еще один сезон.

– По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями, – сказал Сопин.

Ранее он заявлял, что в межсезонье «Авангард» не будет собирать новую команду, а пригласит 2-3 новичков.

