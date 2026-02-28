Омск-Информ
Спорт

«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Лажуа

Руководство «ястребов» рассчитывает, что лучшие матчи легионера придутся на плей-офф.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил на один сезон контракт с канадским защитником Максимом Лажуа. Легионер первый год выступает в КХЛ и уже стал одним из лидеров омской команды.

– Максим Лажуа здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима еще не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах, – прокомментировал продление контракта генменеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

В текущем сезоне КХЛ канадский защитник провел 60 матчей, в которых набрал 37 (10+27) очков при показателе полезности +16.