«Авангард» продлил контракт со своим ключевым защитником

Соглашение рассчитано на год.

Омский «Авангард» официально объявил о продлении соглашения с одним из своих ключевых защитников – Семеном Чистяковым. Новый контракт рассчитан еще на один сезон.

Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин отметил, что Семен – важная фигура не только для команды, но и для всего города. По словам генменеджера, Чистяков в последние годы стал одним из самых узнаваемых игроков «Авангарда».

– Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что «Авангард» последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семен, – рассказал Сопин.

Генменеджер также отметил, что сейчас приоритетная задача клуба – сохранить костяк команды на будущее.

Всего за плечами Чистякова 377 матчей, в которых он набрал 137 (43+94) очков. При этом его суммарный показатель полезности составляет «+85». В сезоне-2025/26 защитник также демонстрирует высокую эффективность. Сейчас на его счету 21 (6+15) очко при показателе полезности «+9».

В системе «Авангарда» он играет с сезона-2019/20. С сезона-2020/21 выступает за основную команду.