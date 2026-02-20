Омск-Информ
·Спорт

Омский «Авангард» продлил защитника, которого не хватало

С ним подписали соглашение на два года.

Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с защитником Марселем Ибрагимовым. Как сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, соглашение рассчитано на 2 года вместо одного.

Ибрагимов пополнил команду прошлым летом. Перед этим он выступал за «Ладу» и «Трактор». Всего в КХЛ провел 134 матча, сделал 14 результативных передач и заблокировал 103 броска.

Уже в сентябре генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин и главный тренер Ги Буше заявили, что это именно тот защитник, которого не хватало омской команде.

