Омск-Информ
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·Спорт

Американский нападающий получит 70 млн за сезон.

Названа зарплата 31-летнего американского форварда Эндрю Потуральски в омском «Авангарде». Вчера клуб официально объявил о подписании однолетнего контракта с игроком.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, нападающему, который переедет в Омск, заплатят 70 млн рублей за сезон. И еще 50 млн рублей форвард получит в виде бонуса за попадание в тройку лучших игроков регулярного чемпионата по определенным показателям.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о непростом процессе переговоров. Руководству даже пришлось убеждать жену хоккеиста.

·Спорт

Американский нападающий получит 70 млн за сезон.

Названа зарплата 31-летнего американского форварда Эндрю Потуральски в омском «Авангарде». Вчера клуб официально объявил о подписании однолетнего контракта с игроком.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, нападающему, который переедет в Омск, заплатят 70 млн рублей за сезон. И еще 50 млн рублей форвард получит в виде бонуса за попадание в тройку лучших игроков регулярного чемпионата по определенным показателям.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о непростом процессе переговоров. Руководству даже пришлось убеждать жену хоккеиста.