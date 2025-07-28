Алексей Сопин отметил, что важную роль сыграла семья игрока.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал непростой процесс подписания контракта с Эндрю Потуральски. Напомним, что вчера омский клуб официально сообщил о заключении соглашения с 31-летним американским нападающим.

– Переговоры шли непросто. Человеку надо было поменять всю свою жизнь для переезда в сибирский город. Но нашли ключи к нему. Для него, как для спортсмена, это новый вызов. Потому что на уровне АХЛ он выиграл все, он всегда был лучшим бомбардиром, он выиграл два раза кубок, он становился MVP сезона, и для него это определенный вызов, – цитирует слова генменеджера «Спортс».

Сопин также объяснил, что в переговорах с Потуральски учитывали его личные обстоятельства – у него жена и трое маленьких детей, что влияло на процесс. Чтобы помочь принять решение, представители клуба поговорили с его женой, рассказали, как они будут жить в Омске, объяснили, что семья будет окружена заботой и поддержкой. Благодаря этому игрок смог окончательно согласиться на подписание соглашения.

– Договоренность существовала уже давным-давно, но технические моменты... Я не хочу их озвучивать в нашей геополитической обстановке, чтобы он как-то от этого не пострадал или другие люди. Но да, были технические моменты, из-за которых мы не могли объявить о его подписании, – уточнил генменеджер.

Кроме того, Сопин опроверг информацию о проблемах с местом в платежной ведомости, пояснив, что место под потолком найти можно было, а единственным вопросом оставалась экипировка игрока.