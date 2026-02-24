Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» не планирует менять 17 игроков в межсезонье

Руководство клуба намерено сохранить костяк команды. Лидеров уже начали переподписывать.

В ближайшее межсезонье состав «Авангарда» пополнится максимум 3–4 новичками, заявил генменеджер «ястребов» Алексей Сопин. Глобальной перестройки команды по примеру прошлого межсезонья не будет.

– Основная наша задача – не уйти в глобальную перестройку состава. Новые 17 игроков – это всегда новая команда, это всегда очень тяжело. У нас будет 3-4 новых хоккеиста. Я думаю, что это будет один защитник и пара нападающих, – сказал Сопин в интервью программе «Овертайм».

Сейчас клуб занимается переподписанием лидеров. О новых контрактах объявят в ближайшее время.

– Мы сейчас находимся в процессе переподписания игроков, наших лидеров. В свободные от игр «окна» будем объявлять об этом. Думаю, что болельщики порадуются, – отметил генменеджер «ястребов».

Ранее Алексей Сопин назвал сроки восстановления нападающего Александра Волкова, получившего неприятную травму в середине января.

·Спорт

«Авангард» не планирует менять 17 игроков в межсезонье

Руководство клуба намерено сохранить костяк команды. Лидеров уже начали переподписывать.

В ближайшее межсезонье состав «Авангарда» пополнится максимум 3–4 новичками, заявил генменеджер «ястребов» Алексей Сопин. Глобальной перестройки команды по примеру прошлого межсезонья не будет.

– Основная наша задача – не уйти в глобальную перестройку состава. Новые 17 игроков – это всегда новая команда, это всегда очень тяжело. У нас будет 3-4 новых хоккеиста. Я думаю, что это будет один защитник и пара нападающих, – сказал Сопин в интервью программе «Овертайм».

Сейчас клуб занимается переподписанием лидеров. О новых контрактах объявят в ближайшее время.

– Мы сейчас находимся в процессе переподписания игроков, наших лидеров. В свободные от игр «окна» будем объявлять об этом. Думаю, что болельщики порадуются, – отметил генменеджер «ястребов».

Ранее Алексей Сопин назвал сроки восстановления нападающего Александра Волкова, получившего неприятную травму в середине января.