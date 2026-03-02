Омск-Информ
Спорт

Инсайдеры раскрыли новую зарплату «любимого» защитника Буше в «Авангарде»

По новому контракту Лажуа получил солидную прибавку.

В минувшую субботу, 28 февраля, омский «Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда», зарплата игрока по обновленному контракту составит 50 млн рублей. По действующему соглашению Лажуа зарабатывал 40 млн рублей в год.

В текущем сезоне КХЛ канадский защитник провел 60 матчей, в которых забросил 10 голов и отдал 27 ассистов, а его показатель полезности составил +16.

Напомним, ранее «ястребы» продлили контракт с Семеном Чистяковым, который также получил прибавку к зарплате.

2558
2558