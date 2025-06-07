Омск-Информ
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·Спорт

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2029/2030.

Сегодня, 7 июля, на вечеринке «Буэнослетос» Никита Серебряков официально подписал новый контракт с «Авангардом». Новое соглашение будет действовать вплоть до окончания сезона-2029/2030.

В этом сезоне 29-летний вратарь провел 42 матча, в которых 25 раз его команда выходила победителем и уступала 14 раз. В плей-офф вратарь пропускал меньше 2 шайб за игру при проценте отраженных бросков 94,1.

Ранее, в конце апреля, инсайдеры сообщали, что вратарь продлит соглашение на пять лет.

Алексей Новиков
·Спорт

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2029/2030.

Сегодня, 7 июля, на вечеринке «Буэнослетос» Никита Серебряков официально подписал новый контракт с «Авангардом». Новое соглашение будет действовать вплоть до окончания сезона-2029/2030.

В этом сезоне 29-летний вратарь провел 42 матча, в которых 25 раз его команда выходила победителем и уступала 14 раз. В плей-офф вратарь пропускал меньше 2 шайб за игру при проценте отраженных бросков 94,1.

Ранее, в конце апреля, инсайдеры сообщали, что вратарь продлит соглашение на пять лет.

Алексей Новиков