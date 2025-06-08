Голкипер не знал, что во время автограф-сессии ему предложат подписать 5-летний контракт с омским клубом.

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Он будет выступать за «ястребов» до окончания сезона 2029/2030 годов.

Контракт был подписан накануне во время автограф-сессии для болельщиков на клубной вечеринке «Буэнослетос». К голкиперу вышел гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков и предложил прямо на глазах болельщиков оформить новое соглашение. Вратарь с удовольствием это сделал.

– Это был большой сюрприз. Поэтому очень приятно и неожиданно, – сказал Серебряков. – Я очень рад, что мы продлили. Потрясающий город, живет хоккеем. Такая потрясающая арена, потрясающая команда. Я думаю, что впереди у нас будет очень интересный сезон, поэтому я очень рад находиться в команде, классно.

Серебряков считает правильной практику заключения долгосрочных соглашений, которую КХЛ перенимает из Национальной хоккейной лиги.

– Мы должны, я считаю, уже переходить на это, – отметил хоккеист. – Для меня это стабильность. То есть можно будущее уже нормализовать полноценно. Я считаю, мне это должно помочь и должно быть все хорошо.

В минувшем сезоне Никита Серебряков провел за «ястребов» 42 матча, в которых его команда 25 раз выходила победителем и уступала 14 раз. Еще три встречи завершились буллитами. В плей-офф вратарь пропускал меньше двух шайб за игру при проценте отраженных бросков 94,1.