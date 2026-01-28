В Омске продают десяток заводов: чего лишилась промышленность региона

Производственные площади оценили от десятков миллионов рублей до миллиарда.

В Омске на продажу выставлены несколько крупных заводов и небольших цехов. Стоимость некоторых производственных площадок доходит до четверти миллиарда, а один из них оценили в миллиард. «Омск-Информ» собрал предложения продажи региональной промышленности в одном материале.

От ядерных ракет до нефтезавода

Как оказалось, активно реализуются некогда важнейшие стратегические предприятия региона. Самым дорогим производственным комплексом, выставленным на продажу в прошлом году, стал бывший завод подъемных машин, работавший с 1955 года. Предприятие, выпускавшее установки для ядерных ракет, разорилось в 1990-е и юридически прекратило свое существование к 2019 году.

Общая площадь объекта составляет 36 тыс. кв. метров, а площадь земельного участка – 6,5 га. Предложение предусматривает возможность выбора и приобретения отдельных производственных корпусов.

Как сообщает продавец, в данный момент весь комплекс сдается в аренду различным предприятиям. Среди арендаторов: заводы металлоконструкций, швейные производства, предприятия пищевой промышленности и логистические компании.

Весь производственный комплекс оценили в 1,2 миллиарда рублей.

Полгода назад в продаже появился завод гофрокартона, расположенный в Кировском округе. Как заявлял продавец, цеха выпускают более 3 миллионов квадратных метров продукции различной плотности и цвета.

Предприятие занимает площадку общей площадью 14 тыс. кв. метров, на которой расположены производственные помещения, склады, офисные здания и гаражи. Общая площадь строений превышает 8 тыс. кв. метров.

Владелец надеется реализовать действующее производство гофрокартона за 255 млн рублей. Однако полгода назад цена была выше на 50 млн, то есть объект подешевел на 16 %.

За чуть меньшую сумму, 250 млн рублей, продается завод полипропиленовых мешков. Объекты расположены на земельном участке площадью 13,6 тыс. кв. метров, находящемся в долгосрочной аренде на 49 лет. Помимо основного цеха на территории расположены два небольших ангара, использующихся как склады.

Продавец отдельно отметил, что производство в Октябрьском округе, возле ПО «Полет», можно приобрести как целиком, так и по частям.

Еще одним распроданным заводом стал находящийся под Омском, в поселке Крутая Горка, «Крутогорский НПЗ». Нефтезавод продали за 79 млн, разделив на 13 частей. Покупателями второго по величине омского нефтезавода стали предприниматели из Ижевска и Саратова. Активы предприятия распродали в ноябре – декабре 2025 года.

Нефтезавод запустили в 2008 году. Он был вторым по мощности в Омской области. Уже в 2019 году накопились долги за аренду, а через два года – в 2021 году – он обанкротился. В мае 2022 года экс-владельца нефтезавода Валерия Федотова признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию на шесть лет.

Предприятие выставили на продажу весной 2024 года. Тогда цена была в несколько раз выше той, за которую предприятие в итоге «ушло» иногородним коммерсантам – завод стоил 579 млн рублей. Покупателей не нашлось, и цена предприятия постепенно начала снижаться.

От плинтусов до огнеупорных составов

В Центральном округе на продажу выставлено производственное помещение площадью 1,7 тыс. кв. метров, в котором в настоящее время функционирует производство потолочных плинтусов. Объект находится на закрытой территории с круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Готовый производственный бизнес владелец оценил в 86,3 млн рублей. Как отметил продавец, цех готовы продать и вместе с оборудованием, то есть производство выставлено на продажу полностью.

Еще одно небольшое производство продают на окраине Омска, в поселке Дальнем. Продавец отмечает, что производство приносит прибыль в 5 млн рублей в месяц и имеет большой спрос на готовую продукцию, востребованную в строительстве и сельском хозяйстве.

В состав бизнеса входит производственный цех площадью 3,4 тыс кв. метра с оборудованием, два крана грузоподъемностью 5 и 3,2 тонны, удобные подъездные пути, склад готовой продукции, цех отжига и двухэтажное кирпичное офисно-административное здание с собственной котельной и всеми удобствами. В лот входит и право на аренду земельного участка, которая действует до 2038 года.

По указанному адресу находится производство огнеупорных материалов, которые как раз и используются в строительной и сельскохозяйственной промышленности. Завод оценили в 85 млн рублей.

Молоко, газировка и горошек

На продажу выставлены не только предприятия оборонной, химической промышленности, а также производства стройматериалов, процветавшие в советские годы. Мощности пищевых заводов тоже надеются реализовать. Так, на окраине Омска, в селе Харино, продается имущественный комплекс. Компания, основанная в 2001 году, специализировалась на переработке и консервировании овощей.

Комплекс состоит из административно-производственного здания площадью 1,2 тыс. кв. м, производственного цеха площадью 9,9 тыс. кв. м, магазина и проходной. Оборудование бывшего пищевого комбината также входит в стоимость объекта.

Комплекс площадью 10 646 кв. м предлагается за 80 млн рублей. Как ранее выяснил «Омск-Информ», здание находится в продаже из-за банкротства предприятия.

В январе этого года стало известно о банкротстве еще одного пищевого предприятия. Теперь молокозавод и сыроварня недалеко от Омска, в селе Побочино Одесского района, перешли в руки финансового управляющего. О реализации имущества завода пока не заявлялось, но кредиторы уже «стучат в дверь» и вежливо просят вернуть более 30 млн рублей.

В 2023 году молзавод уже пытались продать за 60 млн, однако предприятие осталось за владельцем. Предприниматель тогда рассказал, что бизнес выставлен на продажу из-за почтенного возраста владельца.

В Омске пытаются реализовать еще один молокозавод. Объект находится на 36-й Северной, в Центральном округе.

В предложение входит двухэтажное здание площадью 490 кв. метров, на первом этаже которого располагается производственный цех, а на втором офисные помещения. Комплекс продается вместе с оборудованием для переработки, холодильными камерами и молоковозом.

Молочное производство выставлено на продажу за 18 млн рублей. За полгода продажи покупателя пока не нашлось.

Еще одно пищевое производство продается в Центральном районе, на улице 20 лет РККА.

В продаже кирпичное здание площадью 1042,6 м² вместе с земельным участком площадью 1847 кв. метров.

Объект использовался как цех по розливу питьевой и газированной воды. Оборудование для производства бутилированной воды «отходит» покупателю вместе с площадями цеха.

На первом этаже здания расположены линия розлива, выдув бутылки, склад, зона погрузки и слесарная.

На втором этаже находятся офисные кабинеты, лаборатории, раздевалка, столовая, санузел и еще один склад. Между этажами предусмотрены две лестницы и грузовой лифт.

Ренессанс омской промышленности

Несмотря на продажу десятков производств, промышленность в Омске не стагнирует, а, наоборот, развивается. В конце прошлого года губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что инвесторы намерены потратить на развитие Омской области до 235 млрд рублей.

Помимо этого, регион получит 726 млн рублей из федерального бюджета. Средства направят на развитие промышленной инфраструктуры и предпринимательства.

Также глава региона объявил о планах по открытию завода катализаторов. В 2026 году начнется строительство двух крупных объектов: завода графитовых электродов и производства сверхкрупных шин.

Кроме того, предприятия переживают вторую жизнь. Так, крупный омский завод лифтового оборудования «Сиблифт» уже снят с продажи, так как нашел своего покупателя в лице бывшего министра Омской области Александра Триппеля.

Банкротство «ПКФ Сиблифт» дочерней структуры НПО «Мостовик» произошло в феврале 2023 года, а первоначальная оценка имущества превышала 555 млн рублей.

Процесс продажи начался 8 сентября этого года с начальной ценой 499,9 млн рублей, и каждые пять дней стоимость снижалась на 5 %. Лот также включал 2209 единиц имущества, включая торговую марку и нежилые помещения общей площадью 25,6 тыс. кв. м, а также долю в аренде земельного участка.

Договор купли-продажи объекта был подписан 25 ноября. Имущество приобретено покупателем вдвое дешевле первоначальной стоимости. Новый владелец получил крупный лифтовый завод за 249,9 млн рублей.

Можно резюмировать, с советских времен структура омской промышленности сильно поменялась, оттого и образовались гигантские пустующие заводские локации. Но на смену им пришли новые предприятия. Вывод напрашивается один: промышленное производство в Омске и области переживает ренессанс.