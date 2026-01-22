Под Омском продают огромный производственный комплекс

Производство уходит вместе с оборудованием.

Фото: yandex.ru/maps

Под Омском, в селе Дружино, продается огромный производственный комплекс, расположенный по адресу: ул. Сибирская, 2а, состоящий из нескольких зданий. Информация размещена на известном сайте по продаже недвижимости.

Так, продавец предлагает к приобретению имущественный комплекс общей площадью 10,6 тыс. кв. м. На участке расположено административно-производственное здание площадью в 1,2 тыс. кв., м, производственный цех площадью 9,9 тыс. кв. м, магазин и проходную.

Фото: avito.ru

Также комплекс оборудован четырьмя котельными, четырьмя вагонами-рефрижераторами, водопроводной системой, несколькими подстанциями, автоматическими воротами и железобетонным ограждением. Также в цену входит и оборудование для пищевой промышленности в количестве 147 единиц.

За весь комплекс зданий продавец просит 80 млн рублей.