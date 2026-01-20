Хоценко сообщил о федеральной поддержке промышленной инфраструктуры Омской области

Средства направят на создание современных промышленных площадок и расширение инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: Сергей Мельников

Омская область получит 726 млн рублей из федерального бюджета на развитие промышленной инфраструктуры и предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Основной объем финансирования – 700 млн рублей – планируется направить на развитие двух промышленных парков с готовой инженерной и технологической инфраструктурой. Такие площадки дают резидентам возможность быстрее запускать производства, снижать капитальные затраты на старте и эффективнее планировать развитие бизнеса. По оценке региональных властей, это повысит инвестиционную привлекательность Омской области и упростит вход в промышленный сектор для новых компаний.

Еще 26 млн рублей предусмотрено на развитие центра «Мой бизнес». Средства будут направлены на образовательные и акселерационные программы, консультационную поддержку, а также продвижение проектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит расширить спектр мер поддержки для предпринимателей и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Виталий Хоценко поблагодарил Министерство экономического развития России и главу ведомства Максима Решетникова за оказанную поддержку. Губернатор подчеркнул, что федеральное финансирование поможет укрепить промышленный потенциал региона.