·Промышленность

Инвесторы завалят миллиардами Омскую область

Анонсировано открытие заводов графитированных электродов и сверхкрупных шин.  

 Инвесторы намерены потратить на развитие Омской области до 235 млрд рублей. Такое заявление сделал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По итогам 2025 года валовой региональный продукт (ВРП) оценивается в 1,27 трлн рублей.

Как пояснил глава региона, особая экономическая зона «Авангард» расширена на 324 га. На ее площадке уже введены первые производства, а для дальнейшего развития одобрен инфраструктурный кредит на 3 млрд рублей.

Среди ключевых реализованных проектов губернатор выделил распределительный центр Wildberries и логистические комплексы для «Озона» и «Сберлогистики».

Кроме того, глава региона анонсировал открытие завода катализаторов. А в 2026 году стартует строительство двух крупнейших объектов, завода графитированных электродов и крупного производства сверхкрупных шин.

