Инвесторы завалят миллиардами Омскую область

Анонсировано открытие заводов графитированных электродов и сверхкрупных шин.

omskinform.ru Инвесторы намерены потратить на развитие Омской области до 235 млрд рублей. Такое заявление сделал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По итогам 2025 года валовой региональный продукт (ВРП) оценивается в 1,27 трлн рублей.

Как пояснил глава региона, особая экономическая зона «Авангард» расширена на 324 га. На ее площадке уже введены первые производства, а для дальнейшего развития одобрен инфраструктурный кредит на 3 млрд рублей.

Среди ключевых реализованных проектов губернатор выделил распределительный центр Wildberries и логистические комплексы для «Озона» и «Сберлогистики».

Кроме того, глава региона анонсировал открытие завода катализаторов. А в 2026 году стартует строительство двух крупнейших объектов, завода графитированных электродов и крупного производства сверхкрупных шин.