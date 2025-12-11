В Омске выставили на продажу крупный завод для установки ядерных ракет

Весь комплекс цехов на данный момент сдан в аренду различным производствам.

Фото: yandex.ru/maps В Омске на продажу выставлен производственный комплекс в Овощном проезде. Это бывший завод подъемных машин, работавший с 1955 года. Как водится, предприятие, выпускавшее установки для ядерных ракет, разорилось в 1990-е и юридически прекратило свое существование к 2019 году.

Общая площадь объекта составляет 36 тыс кв. метров, а площадь земельного участка – 6,5 га. Соответствующее объявление появилось на известном сайте по продаже недвижимости.

Предложение предусматривает возможность выбора и приобретения отдельных производственных корпусов, площадь которых варьируется от 2,8 тыс. до 13,7 тыс. кв метров. Производственные помещения оснащены необходимыми коммуникациями, включая собственную котельную мощностью 2 мегаватта, работающие на угле, электрические мощности до 3 МВт, скважинный источник водоснабжения и возможность подключения к газопроводу. На территории комплекса также установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Производственные корпуса различаются по высоте потолков и грузоподъемности установленного оборудования. Самый большой корпус площадью 13,7 тыс. кв. метров разделен на пять пролетов, высота потолков – 9 метров, оснащен кран-балкой грузоподъемностью 10 тонн. Другие корпуса имеют высоту потолков от 9 до 14 метров и оснащены кран-балками разной грузоподъемности, от 3 до 30 тонн.

Продавец сообщает, что в данный момент весь комплекс сдается в аренду различным предприятиям. Среди арендаторов: заводы металлоконструкций, швейные производства, предприятия пищевой промышленности и логистические компании.

Весь производственный комплекс продавец оценил в 1,2 миллиарда рублей.