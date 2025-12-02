Омский экс-министр по дешевке выкупил завод «Сиблифт»

Имущество реализовали вдвое ниже первоначальной стоимости.

avito.ru

В Омске завершилась многолетняя история с продажей завода «Сиблифт». Как следует из информации, размещенной на портале «Федресурс», договор купли-продажи имущества предприятия заключен с фирмой «Планета-Центр», возглавляемой бывшим министром Омской области Александром Триппелем.

Процесс продажи стартовал 8 сентября этого года с начальной ценой 499,9 млн рублей, каждые пять дней стоимость понижалась на 5 процентов. Лот состоял из 2209 единиц имущества, включая торговую марку и нежилые помещения общей площадью 25,6 тыс. кв. м, а также долю в аренде земельного участка.

Договор купли-продажи объекта заключен 25 ноября. Имущество досталось покупателю вдвое дешевле первоначальной стоимости, за 249,9 млн руб.

Покупатель, ООО «Планета-Центр», расположен по тому же адресу, что и продаваемая недвижимость – ул. Индустриальная, 11.

Завод «Сиблифт» основали в 2005 году. В числе учредителей были НПО «Мостовик», его директор Олег Шишов, инженер (а в дальнейшем – мэр Омска) Вячеслав Двораковский и еще несколько физических лиц.

История продажи ООО «ПКФ Сиблифт» началась в 2014 году на базе банкротного предприятия «Сибирский лифт», дочерней структуры НПО «Мостовик». Банкротство «ПКФ Сиблифт» состоялось в феврале 2023 года, а первичная оценка имущества превышала 555 млн рублей.

В конце 2024 года года на торги официально выставили 2200 единиц имущества за полмиллиарда рублей.

Отметим, что Александр Триппель ранее занимал должность министра экономики Омской области, а ныне возглавляет фирму «Планета-Центр». Учредителями компании выступают члены семьи Триппель, а также Ирина Шабанова, Светлана Табаченко и Евгений Асташов.