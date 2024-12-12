В лот вошло более 2200 позиций.
В Омске выставили на торги завод «Сиблифт», сообщает Ngs55. Обанкротившееся предприятие хотят продать за 499,9 млн рублей. Аукцион пройдет 3 февраля.
В лот входит право аренды земли, недвижимость, оборудование, мебель, офисная техника, транспортные средства, товарный знак. Всего – более 2200 позиций.
Завод «Сиблифт» основали в 2005 году. В числе учредителей были НПО «Мостовик», его директор Олег Шишов, инженер (а в дальнейшем – мэр Омска) Вячеслав Двораковский и еще несколько физических лиц.
В 2017 году предприятие обанкротилось. На его базе создали компанию «ПФК Сиблифт». В прошлом году эту организацию тоже признали банкротом.