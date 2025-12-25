В Омске окончательно распродали действующий крупный нефтезавод

Почти все имущество досталось предпринимательнице из Ижевска за 79 млн рублей.

Имущество Крутогорского нефтеперерабатывающего завода на окраине Омска, признанного в 2021 году банкротом, распродали по частям. Как явствует из информации, размещенной на сайте «Российского аукционного дома», все имущество разделено по частям на 13 лотов. Конкурсный управляющий Владимир Добрышкин получил за активы предприятия 79 млн рублей.

Как уточняет РБК Омск, все имущество приобрела предприниматель из Ижевска Светлана Сорокина, ранее руководившая Ижевским лазерным центром. Насосная станция ушла бизнесмену из Саратова Сергею Данилову за 352 тыс. рублей.

Изначально Крутогорский НПЗ был выставлен на продажу по частям 14 октября за 157,7 млн рублей. Однако желающих купить имущество по такой сумме не нашлось. Поэтому цена снижалась, и в итоге активы предприятия распродали в ноябре – декабре.

Отметим, что действующий завод в разное время продавали за 597 млн рублей, за 188 млн рублей и даже за 50 млн рублей.

Крутогорский нефтеперерабатывающий завод запустили в 2008 году. Он являлся вторым по мощности в Омской области. Но в 2019 году накопились долги за аренду, и в 2021 году он обанкротился. 24 мая 2022 года бывшего владельца нефтезавода Валерия Федотова признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию на шесть лет. Сейчас предприятие законсервировано.