В Омске продают нефтезавод за 50 миллионов

Он располагается в Крутой Горке.

В Омске выставили на продажу Крутогорский НПЗ. За нефтеперерабатывающий завод просят 50 млн рублей.

– В соcтaве движимого и нeдвижимoго имущeствa, в тoм числе здaния, cооружения, зeмeльныe учaстки, теxнолoгичeскoe оборудование мини-HПЗ. Предприятие законсервировано и на сегодняшний день имеет очень хорошее состояние. Продается целиком вся земля со зданиями на его территории и всем оборудованием. Также имеются 2 железные дороги (в собственности), которые проходят по территории завода. К самому заводу также подходит эксплуатируемая железная дорога, – сообщается в объявлении.

Продавец также отмечает, что ежемесячная выручка завода составляет 100 млн рублей. То есть окупится предприятие за месяц.

Отметим, что ранее завод продавали за 188 млн рублей, а еще раньше оценили в 597 млн рублей. В новом объявлении продавец отмечает, что «предложение имеет срочность».

Напомним, Крутогорский НПЗ запустили в 2008 году. В 2019 году он накопил долги за аренду, и в 2021 году обанкротился. В 2022 году бывшего владельца нефтезавода Валерия Федотова признали виновным в мошенничестве.