Суммарная стоимость двух лотов составила 74 млн рублей.

В Омской области выставили на продажу Крутогорский нефтеперерабатывающий завод. На аукционе оказались два лота. Первый лот стоимостью 21 млн рублей включает в себя земельный участок, производственный корпус и две установки.

Второй лот стоит дороже – 35 млн рублей. В него входит земельный участок, производственные помещения и оборудование. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 22 января 2025 года.

Напомним, что Крутогорский нефтезавод начал работать в 2008 году. В 2021 году его признали банкротом, а на владельца Валерия Федотова завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас имущество завода выставили на продажу, чтобы частично закрыть долги перед кредиторами.