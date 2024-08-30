Нефтезавод в Крутой Горке собираются продать за 188 млн рублей.

В омской Крутой Горке продают небольшой нефтезавод по решению Арбитражного суда, сообщает Ngs55. Его стоимость составляет 188 млн рублей.

Все оборудование предприятия находится в законсервированном состоянии. В некоторых частях завода нужно сделать ремонт. На территории можно заниматься только промышленной деятельностью.

Площадь земельных участков составляет 34,5 га. Вместе с заводом продают здания, оборудование и сооружения общей площадью 177 тыс. квадратных метров.

На территории завода находятся склады, насосы, аппараты воздушного охлаждения, печи, хранилища для мазута и другое оборудование.

Отметим, что завод пытались продать еще в апреле. Тогда его стоимость оценивали в 597 млн рублей. Добавим, что крутогорский нефтезавод обанкротился в 2021 году. Ранее имущество завода принадлежало «ВСП Траст». Эта компания входила в группу компаний West Siberian Petrol.

Владельца этой организации Валерия Федотова осудили за махинации с поставкой нефтепродуктов и мошенничество с деньгами банка и клиентов. Два года назад его приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 750 тыс рублей.