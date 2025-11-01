В Омске за 250 млн рублей продают завод

Сейчас там находится действующее производство.

В Омске продают производственные помещения в Октябрьском округе Омска. Объекты расположены на земельном участке площадью 13,6 тыс. кв. метров, находящемся в долгосрочной аренде на 49 лет. Соответствующая информация опубликована на популярном сайте объявлений.

Производственный комплекс включает отапливаемое здание площадью 5,6 тыс. кв. метров, имеющее высоту потолков до 11 метров. Помимо основного производства, на территории также имеются два утепленных арочных ангара площадью 759,6 кв. метров каждый, один из которых также отапливается. Судя по фотографиям, ангары используются как склады. Также продавец отмечает, что на участке размещена трансформаторная подстанция мощностью 800 кВт/ч.

Отметим, что указанный в объявлении адрес объекта – улица Б. Хмельницкого, 287, – принадлежит зданию ПО «Полет».

Объекты в настоящее время используются для производства полипропиленовых мешков. Земельный участок, здания и действующий бизнес принадлежат одному владельцу. Возможно приобретение объектов отдельно от действующего бизнеса, отмечает продавец. Весь производственный комплекс оценен в 250 млн руб.