Уволенный руководитель бюджетного учреждения свою вину признал и рассчитывает на приговор в особом порядке.
Марьяновский районный суд Омской области приступил
к рассмотрению уголовного дела экс-директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова
. Его обвиняют в получении взяток (ч. 6 ст. 290) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 285 УК РФ).
По версии следствия, в 2020–2023 годах Башуров получил 3,6 млн рублей от индивидуального предпринимателя за содействие в заключении договоров на выполнение строительных и других работ без конкурса, а также за их беспрепятственную приемку. По данным прокуратуры, в результате интернат заключил с предпринимателем и подконтрольными ему фирмами 110 договоров на 97 млн рублей. Также директор интерната фиктивно устроил на работу двух сотрудников, в том числе мужа
своей любовницы. В результате эти работники незаконно получили 1,6 млн рублей в качестве зарплаты.
Как сообщает пресс-служба суда, бывший директор интерната признал вину. Он поддержал ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в особом порядке.
Как известно, Башуров пошел на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение с прокуратурой. Его признательные показания сыграли ключевую роль в раскрытии целой серии выплат и получения взяток, в которых оказался замешан, главным образом, бывший вице-губернатор и экс-министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. Как рассказывали источники «Омск-информу», именно Башуров сдал силовикам непосредственного руководителя и предполагаемого получателя мзды за покровительство.
Суд арестовал имущество бывшего директора на сумму более 14 миллионов рублей. Когда ему вручат копию обвинительного заключения, дело направят в Марьяновский районный суд для рассмотрения. Ранее, по решению суда и по иску прокуратуры, часть имущества, купленного на неподтвержденные доходы, уже передали в собственность государства.