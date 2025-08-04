Уволенный руководитель бюджетного учреждения свою вину признал и рассчитывает на приговор в особом порядке.

Как сообщает пресс-служба суда, бывший директор интерната признал вину. Он поддержал ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в особом порядке.

Как известно, Башуров пошел на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение с прокуратурой. Его признательные показания сыграли ключевую роль в раскрытии целой серии выплат и получения взяток, в которых оказался замешан, главным образом, бывший вице-губернатор и экс-министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. Как рассказывали источники «Омск-информу», именно Башуров сдал силовикам непосредственного руководителя и предполагаемого получателя мзды за покровительство.

Суд арестовал имущество бывшего директора на сумму более 14 миллионов рублей. Когда ему вручат копию обвинительного заключения, дело направят в Марьяновский районный суд для рассмотрения. Ранее, по решению суда и по иску прокуратуры, часть имущества, купленного на неподтвержденные доходы, уже передали в собственность государства.