Башуров получил 3,6 млн рублей за контракты без конкурсов и сдал экс-министра после сделки со следствием.

Омский следком завершил расследование и утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Марьяновский дом-интернат» Валерия Башурова.Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с января 2020 по август 2023 года обвиняемый получил от предпринимателя взятку на сумму 3,6 миллиона рублей за помощь в заключении контрактов на строительные и другие работы с обходом конкурсных процедур, а также за последующее беспрепятственное принятие этих работ.

В итоге с предпринимателем и связанными с ним фирмами было оформлено более 110 контрактов на сумму, превышающую 97 миллионов рублей. Также, по версии следствия, обвиняемый фиктивно устроил в учреждение двух человек, которые фактически не работали, но незаконно получили свыше 1,6 миллиона рублей в виде заработной платы.

Бывший руководитель интерната признал вину в полном объеме и пошел на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение с прокуратурой. Его признательные показания сыграли ключевую роль в раскрытии коррупционных преступлений, в которых оказался замешан и экс-министр труда и соцразвития региона. Как рассказывали источники «Омск-информу», именно Башуров сообщил силовикам о преступлениях бывшего вице-губернатора, экс-министра труда и социального развития Владимира Куприянова, по сути сдав непосредственного руководителя и предполагаемого получателя взяток.

Суд арестовал имущество бывшего директора на сумму более 14 миллионов рублей. Когда ему вручат копию обвинительного заключения, дело направят в Марьяновский районный суд для рассмотрения. Ранее, по решению суда и по иску прокуратуры, часть имущества, купленного на неподтвержденные доходы, уже передали в собственность государства.