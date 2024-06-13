Следователи взяли бывшего руководителя подведомственного Минтруда учреждения, а тот неожиданно для всех дал показания на министра. На них и построено уголовное дело.

Следователи взяли бывшего руководителя подведомственного Минтруда учреждения, а тот неожиданно для всех дал показания на министра. На них и построено уголовное дело.

Всплыли любопытные подробности уголовного дела бывшего вице-губернатора, экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Как сообщалось ранее, Куприянова задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и арестовали на два месяца, до 4 августа.

По данным «Коммерческих вестей», внезапная отставка Владимира Куприянова 25 мая была связана с его предстоящим задержанием: губернатора предупредили заранее. Уголовное дело выросло из дела с участием бывшего директора автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Марьяновский дом-интернат» (подведомственное Минтруду учреждение) Валерия Башурова.

– Изначально следователи и не предполагали, что выйдут на уровень министра, – пишет издание.

Башуров и оказался тем ранее знакомым Куприянову лицом, которое, по версии силовиков, дало ему «взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе».

Источник «Омск-информа» в правоохранительных органах озвучил другие детали этого дела. Бывшего подчиненного Куприянова силовики «взяли» за некие прегрешения и предложили пойти на сделку со следствием.

– Башурова взяли за прошлые грехи. А он неожиданно для всех пошел на сделку со следствием и сдал Куприянова. На его показаниях все и выстроено, – уточнил инсайдер редакции.

Напомним, что экс-министру труда и соцразвития грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.