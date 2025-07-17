В схеме был замешан муж его любовницы.

Появились новые подробности уголовного дела в отношении бывшего руководителя автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Марьяновский дом-интернат» Валерия Башурова. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый фиктивно трудоустроил в учреждение двух человек, которые фактически не работали, но незаконно получили свыше 1,6 млн рублей в виде зарплаты. Выяснилось, что одним из мужчин был супруг любовницы Башурова, сообщает НГС55 со ссылкой на собственный источник.

Ранее суд арестовал имущество бывшего директора на сумму более 14 млн рублей. Когда ему вручат копию обвинительного заключения, дело направят в Марьяновский районный суд для рассмотрения по существу.