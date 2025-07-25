На прощании засветились известные предприниматели, политики и адвокаты.

Сегодня, 25 июля, в Лютеранской церкви простились с омским предпринимателем Станиславом Мацелевичем.

Тело банкира нашел прохожий на дереве в понедельник, 21 июля, в районе лодочной станции у «Зеленого острова». При Мацелевиче не оказалось предсмертной записки.

Возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что бизнесмен, ранее осужденный за обналичивание средств, мог совершить суицид. Но близкое окружение считает иначе, настаивая на возможном убийстве.

В 2021 году бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич был признан судом виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему было назначено 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.

Машины с «крутыми» номерами стали подъезжать к кирхе заранее. Вместе с бывшей женой банкира, Татьяной, разместились близкие друзья Мацелевича, основатель сети кофеен Gussi Coffee Наталия Сушко с мамой и супругом. Дочки предпринимателя, которых подвела к гробу, усыпанному алыми розами и гвоздиками, бабушка, горько плакали.

Одним из первых на траурное мероприятие прибыл адвокат Андрей Хабаров. Он аккуратно поставил дорогой портфель на специальную скамеечку и попрощался с почившим товарищем.

Достаточно долго в зале для церемоний находились гендиректор сети салонов «Ювелирного союза» Александр Стрельников и владелец «Клуба деловых людей» Павел Борисов. С их лиц не сходила печать скорби. Казалось, оба предпринимателя ошарашены печальным известием.

Засветился и известный ритейлер и дистрибьютор Виктор Шкуренко. Он попрощался и потом долго стоял на улице, что-то обсуждая с другими бизнесменами.

Помимо этого, на церемонию пришли экс-мэр Омска Евгений Белов с супругой. И известный омский строитель Юзеф Мосенкис. Он как будто выразил общий настрой: долго ходил у гроба и качал головой, давай понять, что эта смерть оказалась несвоевременной.

На мероприятии появилась супруга главы ГК «Акция», экс-депутата Заксобрания Сергея Калинина, Катерина Талызина. Она села рядом с бывшей супругой Мацелевича, Татьяной и, держа за руку, о чем-то перешептывалась.

В группе родственников и друзей то и дело слышались всхлипывания. Священник прочитал проникновенную молитву. Тем временем сотрудники ритуальной службы под звуки органа то и дело уносили охапки цветов в машину. Букетов становилось все больше. А места у гроба – все меньше. Траурного митинга решили не проводить – видимо, гибель Станислава Мацелевича стала для всех настоящим ударом.

Примечательно, что скорбящие участники панихиды не высказывали в кулуарах никаких версий загадочной смерти омского банкира. После прощания гроб с телом погрузили в катафалк и увезли на кладбище.

Оставшиеся посетители церемонии еще долго не расходились, словно впали в ступор, поглощенные переживаниями. Мероприятие получилось трогательным и душевным.