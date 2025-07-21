Он был частью омской команды 45 дней.

Сегодня, 21 июля, «Авангард» сообщил о расторжении контракта с Джесси Блэкером. 34-летний защитник не сыграл ни одного матча за «Авангард» и был подписан в июне этого года за 80 миллионов рублей. Контракт должен был действовать 2 сезона, однако продержался полтора месяца.

Как сообщили в «Авангарде», контракт был расторгнут по соглашению сторон и без выплаты денежной компенсации. Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин сообщил, что разрыв очередного контракта связан с желанием усилить команду.

– Межсезонье – это период активной работы, единственное окно с возможностью что-то менять во благо команды, в целях усиления состава и оптимизации ситуации под потолком. Мы признательны хоккеисту и его агенту за то, что отнеслись к нашему решению с пониманием, – рассказал Сопин.

Также генменеджер сообщил, что они продолжат «делать все, чтобы команда стала сильнее». Ранее сообщалось, что, помимо Блэкера и Владимира Ткачева, «Авангард» может покинуть и Алекс Грант.

В прошлом сезоне 32-летний казахстанский канадец выступал за «Автомобилист». Он провел 53 матча, забросил 3 гола и отдал 15 голевых передач при показателе полезности +12. Всего в КХЛ защитник провел 441 матч, забросил 28 шайб и отдал 106 голевых передач.

Напомним, что Блэкер – не легионер в КХЛ. 34-летний канадец является гражданином Казахстана.

Ранее сообщалось, что защитник может пополнить состав «Трактора», однако не исключается и переход обратно в «Автомобилист».