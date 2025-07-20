Омск-Информ
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·Общество

Работы вышли на финишную прямую.

Вчера, 19 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил площадку военного госпиталя на улице Рождественского. Учреждение переоборудовали из роддома № 5.

Как оказалось, работы вышли на финишную прямую. Сообщается, что на объекте ведется монтаж современного медицинского оборудования, выполняется  благоустройство и озеленение прилегающей территории. Планируется, что госпиталь станет крупнейшим специализированным учреждением подобного профиля в Сибири.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 140 стационарных мест. Планируется, что учреждение вместит отделения МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, хирургический блок, кабинет медико-психологического консультирования, отделения медицинской реабилитации, физиотерапии, функциональной диагностики, терапии, а также региональный гериатрический центр.

Роддом за железнодорожным вокзалом закрыли на реконструкцию в 2022 году. На объекте работает компания «Русстрой». На переоборудование региональные власти ранее выделили 500 млн рублей. Еще 385 млн рублей предоставлены из федерального бюджета. Работы должны завершить к декабрю. Учреждение возглавил бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.

·Общество

Работы вышли на финишную прямую.

Вчера, 19 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил площадку военного госпиталя на улице Рождественского. Учреждение переоборудовали из роддома № 5.

Как оказалось, работы вышли на финишную прямую. Сообщается, что на объекте ведется монтаж современного медицинского оборудования, выполняется  благоустройство и озеленение прилегающей территории. Планируется, что госпиталь станет крупнейшим специализированным учреждением подобного профиля в Сибири.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 140 стационарных мест. Планируется, что учреждение вместит отделения МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, хирургический блок, кабинет медико-психологического консультирования, отделения медицинской реабилитации, физиотерапии, функциональной диагностики, терапии, а также региональный гериатрический центр.

Роддом за железнодорожным вокзалом закрыли на реконструкцию в 2022 году. На объекте работает компания «Русстрой». На переоборудование региональные власти ранее выделили 500 млн рублей. Еще 385 млн рублей предоставлены из федерального бюджета. Работы должны завершить к декабрю. Учреждение возглавил бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.