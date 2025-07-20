Работы вышли на финишную прямую.

Вчера, 19 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил площадку военного госпиталя на улице Рождественского. Учреждение переоборудовали из роддома № 5.

Как оказалось, работы вышли на финишную прямую. Сообщается, что на объекте ведется монтаж современного медицинского оборудования, выполняется благоустройство и озеленение прилегающей территории. Планируется, что госпиталь станет крупнейшим специализированным учреждением подобного профиля в Сибири.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 140 стационарных мест. Планируется, что учреждение вместит отделения МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, хирургический блок, кабинет медико-психологического консультирования, отделения медицинской реабилитации, физиотерапии, функциональной диагностики, терапии, а также региональный гериатрический центр.

Роддом за железнодорожным вокзалом закрыли на реконструкцию в 2022 году. На объекте работает компания «Русстрой». На переоборудование региональные власти ранее выделили 500 млн рублей. Еще 385 млн рублей предоставлены из федерального бюджета. Работы должны завершить к декабрю. Учреждение возглавил бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.