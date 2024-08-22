Участникам спецоперации будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации.

Власти Омской области выделили дополнительные 500 млн рублей на реконструкцию здания бывшего роддома №5 на улице Рождественского, где вскоре разместится госпиталь для ветеранов войны. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко, накануне проинспектировавший ход работ на объекте.

Сейчас госпиталь для участников различных вооруженных конфликтов находится на улице Гагарина, рядом с городской администрации. Власти региона приняли решение вывести медучреждение на новый, более высокий уровень оказания помощи ветеранам и разместить его в более просторном здании. Рассматривались несколько вариантов, выбор был сделан в пользу стационара бывшего роддома №5 в Ленинском округе, который закрылся в 2022 году. Сейчас там ведется масштабная реконструкция, завершить которую планируется к декабрю 2025 года.

– Благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина привлекли на этот проект порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета, еще около 500 миллионов рублей выделили из регионального бюджета. Сейчас работы в разгаре, ведется демонтаж строительных конструкций, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как отметил Виталий Хоценко, в новом госпитале участникам СВО будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Также медицинская помощь будет оказываться членам их семей.