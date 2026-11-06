Продажи новостроек в Омске за девять месяцев выросли на 32%

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За январь – сентябрь 2026 года покупатели приобрели в новостройках Омска 86,6 тыс. кв. метров жилья. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре продажи выросли на 22% по сравнению с августом и примерно на 70% относительно сентября 2025-го. Такие данные приводят аналитики федерального девелопера GloraX со ссылкой на bnMAP.pro.

Сопоставимый с сентябрьским объем продаж в этом году фиксировали только в июне. Оба пика пришлись на периоды перед ожидавшимся изменением условий семейной ипотеки. Изначально пересмотр программы планировали с 1 июля, затем срок перенесли на 1 октября. Аналитики связывают повышенный спрос с желанием покупателей оформить жилье до возможного изменения условий кредитования.

Омский рынок новостроек остается сильно зависимым от ипотечного кредитования. С января по август 2026 года с привлечением ипотеки заключили 84% сделок по договорам долевого участия в строящихся жилых комплексах города. Из них 88% пришлось на семейную ипотеку, 2 % – на IT-ипотеку и еще 10% — на стандартные рыночные программы.

— В Омске семейная ипотека обеспечивала почти три четверти всех сделок в строящихся жилых комплексах. Поэтому изменение ее условий затрагивает саму основу спроса. Для семьи повышение ставки может означать необходимость выбирать меньшую площадь из-за роста ежемесячного платежа по ипотеке. Именно поэтому перед пересмотром программы покупатели стремились сохранить не просто выгодную ставку, а возможность приобрести квартиру, которая отвечает их запросу. Потребность в улучшении жилищных условий сохраняется, но возможности реализовать ее у разных категорий семей теперь различаются, – пояснила руководитель отдела комплексного исследования рынка GloraX Марина Осадчая.

По данным исследования, сейчас в Омске работают 22 девелопера, которые реализуют 30 жилых проектов. За год их количество увеличилось на шесть. В 55 строящихся корпусах насчитывается около 12,6 тыс. квартир — на 22% больше, чем год назад.