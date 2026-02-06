Здесь сидел и лежал Достоевский: туристам покажут госпиталь и останки острога в Омске

Достопримечательности станут доступны уже этим летом. По крайней мере, так обещают «культурные» власти.

Фото: omskinform.ru

В Омске в рамках мультипроекта «Достоевский и Омск» и признания города культурной столицей собираются открыть арестантские палаты, где лечился великий писатель. А также останки острога – там Федор Достоевский отбывал заключение и написал «Записки из Мертвого дома». Об этом рассказал министр культуры Юрий Трофимов и представители омских музеев.

Фото: omskinform.ru

– Именно в Омске произошло культурное перерождение Достоевского. Его именем сегодня названы улица, музей, есть несколько памятников. Все это говорит о том, что это имя особенно ценно для нашего города. В связи с этим мы создали единый проект «Достоевский и Омск», охватывающий музеи, театры, экскурсионные маршруты, – пояснил Трофимов.

Амбассадоры популяризации писателя считают, что Достоевский был культурным кодом Омска. Помимо новых выставок и постановок, омичам и туристам покажут места, связанные с великим писателем. Это, в частности, останки острога, где отбывал наказание Федор Достоевский. На месте раскопок возле драмтеатра обнаружены ценные артефакты, связанные с периодом, когда он отбывал наказание на каторге.

– При раскопках острога обнаружены останки кухни, фундамент одной из казарм. Когда мы расчищали место, где располагалась кухня, нашли фрагменты пиал, монеты, свисток надзирателя XIX века, металлический колокол. Этим летом мы планируем открыть экспозицию под открытым небом для туристов. Для этого мы использовали современный тренд сохранения фундамента в первозданном виде, – заявил директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков.

Кроме того, в этом году собираются отреставрировать уцелевшие до нашего времени летние арестантские палаты, где проходил лечение великий писатель. Как ранее сообщалось, здание интересно своей архитектурой.

– Уцелел каркас 200-летней давности, из 12 старинных колонн осталось 7 – таких нет нигде в Омске. Вместе с архитекторами мы создали 3D-модель госпиталя. Работы только начались, волонтеры смогут поучаствовать в восстановлении, – анонсировал Юрий Трофимов.

Кроме того, в рамках проекта планируется открыть музей имени Достоевского, площади которого увеличатся. На эти цели израсходуют два года, стоимость работ составляет 40 млн. рублей.