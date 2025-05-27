Арестантские палаты, где Достоевский начал писать свои «Записки из Мертвого дома», станут музеем.

Накануне омичи заметили, что крыша здания бывших летних арестантских палат омского госпиталя, связанных с именем великого писателя Федора Достоевского, и ранее находившаяся в аварийном состоянии, окончательно разрушилась, вероятно, из-за ветров. Официальной информации на эту тему пока не появлялось.

Корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на месте ЧП. Как пояснил историк-краевед Святослав Коновалов, разрушение кровли затронуло примерно 20 квадратных метров, однако несущие стены сооружения остались целы.

- Принципиально хуже не стало, так как в рамках ремонта все равно нужно перебирать балки, - добавил Коновалов.

Со стороны улицы Гусарова почти не видно, как выглядит здание, так как его закрывает ветхий деревянный забор. Крышу представляет собой старые железные листы, часть которых буквально сложиласьь внутрь. Очевидно, что перекрытия не выдержали времени и отсутствия ремонта и прогнили. Внутри царит разруха: потолок обвалился, деревянные балки поломаны, повсюду валяются доски, оконные рамы и старая мебель.

Однако это здание не простая развалюха. Именно здесь, по данным краеведов, лечился Федор Достоевский, отбывающий каторгу в Омске. Писатель провел в омском остроге с января 1850 по февраль 1854 года. В 28 лет он уже был известным писателем и вот оказался в неволе.

В документах того времени Достоевский числился как «чернорабочий, знающий грамоту». Он носил кирпичи, работал с алебастром, вертел точильный круг, разбирал барки и чистил снег. Некоторое время ему разрешали работать в инженерной канцелярии, но позже запретили.

Поправляя здесь здоровье, Достоевский начал писать «Записки из Мертвого дома». Первые главы хранились у фельдшера А. А. Апполонова. Тогда же писатель вел «Сибирскую тетрадь», которая в итоге легла в основу романа. «Записки», изданные в 1861-1862 годах, стали первым крупным трудом после каторги.

Рядом с госпиталем сохранился и уникальный каретный сарай 1847 года - одно из старейших деревянных зданий в городе. Некоторые историки считают, что Достоевский мог заходить туда во время прогулок.

Здание в начале улицы Гусарова признали памятником культуры только в ноябре 2022 года. С этого времени оно находится под защитой и не подлежит сносу или переделке без согласования. Краеведы считают, что оно возведено в 1823 году и представляет собой сооружение с деревянной колоннадой дорического ордена.

Омский краевед Святослав Коновалов поделился планами по судьбе здания летних арестантских палат. По его словам, выделен земельный участок, и в ближайшее время состоится его передача на баланс Омской области. Впоследствии представители Омского регионального отделения Всероссийского отделения охраны памятников истории и культуры совместно с работниками Музея просвещения намерены организовать в сооружении музейное пространство, посвященное памяти Федора Достоевского и истории омского госпиталя.

- Планы по созданию музея появились около пяти лет назад, когда ВООПИК выяснил, что это не просто амуничник, как считалось ранее, а именно арестантские палаты. Мы провели архивные и натурные исследования. Всего было два корпуса палат и небольшая часовня между ним, - рассказал историк-краевед.

Экспозиция будущего музея пока не известна, однако Святослав Коновалов отметил, что планируется воссоздать интерьер арестантских палат, чтобы омичи могли своими глазами увидеть, как жили и что делали люди внутри этих стен много лет назад.