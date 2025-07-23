Закончить модернизацию медучреждения планировали до 1 декабря, но откроют его гораздо раньше.

На улице Рождественского в Ленинском округе Омска спешно ведется реконструкция бывшего роддома № 5. Пятиэтажное здание облицевали в цвета российского триколора и уже скоро готовятся открыть в нем госпиталь для ветеранов войн.

Работы на объекте ведутся форсированными темпами, люди в оранжевых робах с вышивкой на спине «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» роем снуют по территории госпиталя. Асфальтируют, красят, белят, сажают в клумбы цветы, которые без газона выглядят пока сиротливо.

По неофициальным данным, через неделю в Омске ждут большого чиновника из Москвы. Показать медучреждение, созданное для нужд ветеранов СВО, хочется в лучшем виде. Тем более что модернизация идет хорошими темпами – еще минувшей весной чиновники начали говорить о досрочной сдаче здания госпиталя.

На объект подрядчик – ООО «РусСтрой» зашел в июле 2024-го и за год из фактически заброшенного роддома сделал специализированное лечебно-профилактическое учреждение по оказанию квалифицированной медицинской помощи ветеранам войн. Восстановительный курс здесь будут проходить и военнослужащие, прибывшие из зоны специальной военной операции.

Роддом перепрофилировали под 140 стационарных коек госпиталя, палаты будут небольшими, но комфортными, в них предусмотрены все коммуникации.

Деньги на модернизацию учреждения выделены региональным бюджетом – порядка 500 млн рублей, приобретение оборудования будет осуществляться за счет федерального бюджета – это еще почти 400 млн бюджета. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование.

Для госпиталя ветеранов войн направление медицинской реабилитации будет стратегическим, и главное – реабилитация будет разносторонней, включающей все компоненты восстановительного лечения – связанные со здоровьем, психологическим и физическим, персонал учреждения расширен как раз за счет кадров, знакомых с методиками восстановительного лечения военнослужащих после ранений.

Правда, чтобы попасть в новый госпиталь, пациентам предстоит осилить тренировочный марш-бросок: все остановки общественного транпорта находятся далеко от медицинского учреждения. Дистанция составляет около километра, путь лежит через Ленинский рынок, а пешеходная дорожка представляет из себя квест: плитка в поддонах, траншея, экскаватор. Все люди идут по проезжей части.

Найти стоянку для автомобиля тоже проблематично: напротив Ленинского рынка, что находится рядом с госпиталем, и в будни некуда поставить машину. В выходные ситуация усугубляется.

Не открытый пока Омский госпиталь для ветеранов войн уже позиционируют как крупнейшее специализированное учреждение подобного профиля во всем Сибирском федеральном округе. На объекте неоднократно бывал полпред президента в СФО Анатолий Серышев, глава региона Виталий Хоценко инспектирует работы в еженедельном режиме. Кто и когда будет перерезать ленточку на открытии госпиталя – вопрос пока открытый.