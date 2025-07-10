Переоборудование идет опережающими темпами.

Появились новые детали переоборудования роддома № 5 под госпиталь ветеранов войн в Омске.

Как уточнил губернатор Виталий Хоценко, работы по созданию лечебного учреждения ведутся с опережением сроков. Сейчас завершается внутренняя отделка помещений и монтируется медицинское оборудование. Параллельно ведется благоустройство территории.

Новый лечебный комплекс рассчитан на 140 стационарных мест. Планируется, что учреждение вместит отделения МРТ и КТ-диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, хирургический блок, кабинет медико-психологического консультирования, отделения медицинской реабилитации, физиотерапии, функциональной диагностики, терапии, а также региональный гериатрический центр.

В мае подрядчик, компания «Русстрой», сообщал о выполнении работ по устройству систем отопления и вентиляции, облицовке полов и стен, продолжается монтаж фасадных конструкций и лифтового оборудования.

Роддом за железнодорожным вокзалом закрыли на реконструкцию в 2022 году. На переоборудование региональные власти ранее выделили 500 млн рублей. Еще 385 млн рублей предоставлены из федерального бюджета. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование. Работы должны завершить к декабрю. Учреждение возглавил бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.