На объекте устраивают коммуникации, начались внутренние работы.

На сегодняшнем еженедельном строительном штабе губернатору Омской области Виталию Хоценко рассказали о ходе реконструкции роддома № 5 на улице Рождественского под госпиталь для ветеранов войн.

По информации подрядной организации «Русстрой», отделочные и инженерные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Так, выполнены работы по устройству систем отопления и вентиляции, облицовке полов и стен, продолжается монтаж фасадных конструкций и лифтового оборудования.

Роддом за железнодорожным вокзалом закрыли на реконструкцию в 2022 году. На переоборудование региональные власти ранее дали 500 млн рублей. Еще 385 млн рублей выделено из федерального бюджета. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование. Работы завершат к декабрю. У учреждения уже есть главврач, с 21 апреля им стал бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.