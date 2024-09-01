На оснащение медицинского объекта выделено почти 400 млн рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин еще 28 августа подписал распоряжение № 2327-р о выделении из федерального бюджета 385 млн рублей на дооснащение военного госпиталя. Речь идет переоборудовании бывшего роддома № 5 на улице Рождественского под больницу для бойцов, вернувшихся с СВО.

В документе уточняется, что решение о федеральном транше принято после обращения губернатора Омской области Виталия Хоценко. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование.

Отмечается, что дооснащение госпиталя позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для ветеранов из Омской области.

Сейчас госпиталь для участников различных вооруженных конфликтов находится на улице Гагарина, рядом с городской администрацией. Власти решили повысить уровень оказания медпомощи ветеранам и выбрали новое помещение. Это стационар бывшего роддома № 5, который закрылся в 2022 году. Сейчас там ведется масштабная реконструкция, завершить которую планируется к декабрю 2025 года. На переоборудование региональные власти ранее дали 500 млн рублей.