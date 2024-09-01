Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На оснащение медицинского объекта выделено почти 400 млн рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин еще 28 августа подписал распоряжение № 2327-р о выделении из федерального бюджета 385 млн рублей на дооснащение военного госпиталя. Речь идет переоборудовании бывшего роддома № 5 на улице Рождественского под больницу для бойцов, вернувшихся с СВО.

В документе уточняется, что решение о федеральном транше принято после обращения губернатора Омской области Виталия Хоценко. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование.

Отмечается, что дооснащение госпиталя позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для ветеранов из Омской области.

Сейчас госпиталь для участников различных вооруженных конфликтов находится на улице Гагарина, рядом с городской администрацией. Власти решили повысить уровень оказания медпомощи ветеранам и выбрали новое помещение. Это стационар бывшего роддома № 5, который закрылся в 2022 году. Сейчас там ведется масштабная реконструкция, завершить которую планируется к декабрю 2025 года. На переоборудование региональные власти ранее дали 500 млн рублей.

1927
·Общество

На оснащение медицинского объекта выделено почти 400 млн рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин еще 28 августа подписал распоряжение № 2327-р о выделении из федерального бюджета 385 млн рублей на дооснащение военного госпиталя. Речь идет переоборудовании бывшего роддома № 5 на улице Рождественского под больницу для бойцов, вернувшихся с СВО.

В документе уточняется, что решение о федеральном транше принято после обращения губернатора Омской области Виталия Хоценко. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование.

Отмечается, что дооснащение госпиталя позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для ветеранов из Омской области.

Сейчас госпиталь для участников различных вооруженных конфликтов находится на улице Гагарина, рядом с городской администрацией. Власти решили повысить уровень оказания медпомощи ветеранам и выбрали новое помещение. Это стационар бывшего роддома № 5, который закрылся в 2022 году. Сейчас там ведется масштабная реконструкция, завершить которую планируется к декабрю 2025 года. На переоборудование региональные власти ранее дали 500 млн рублей.

1927