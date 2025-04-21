Омск-Информ
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·Политика

К исполнению обязанностей главного врача учреждения он приступил сегодня.
Экс-министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский стал главным врачом Госпиталя ветеранов войн, сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве. Инсайд о предстоящем назначении Мураховского публиковался в феврале, информация нашего агентства нашла подтверждение.
Сейчас для госпиталя ремонтируется здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского. Компания «Русстрой» должна завершить работы к декабрю 2025 года. На переоборудование учреждения власти выделили 885 млн рублей.
Напомним, Александр Мураховский работал министром здравоохранения с ноября 2020 по ноябрь 2023 года. В мае 2021 года чиновник заблудился во время охоты в Большеуковском районе. Его четыре дня искали спасатели и волонтеры.
·Политика

К исполнению обязанностей главного врача учреждения он приступил сегодня.
Экс-министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский стал главным врачом Госпиталя ветеранов войн, сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве. Инсайд о предстоящем назначении Мураховского публиковался в феврале, информация нашего агентства нашла подтверждение.
Сейчас для госпиталя ремонтируется здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского. Компания «Русстрой» должна завершить работы к декабрю 2025 года. На переоборудование учреждения власти выделили 885 млн рублей.
Напомним, Александр Мураховский работал министром здравоохранения с ноября 2020 по ноябрь 2023 года. В мае 2021 года чиновник заблудился во время охоты в Большеуковском районе. Его четыре дня искали спасатели и волонтеры.