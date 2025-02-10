Бывший министр здравоохранения может получить высокий пост в статусном медицинском учреждении.

По данным источников «Омск-информа», знакомых с ситуацией, бывший министр здравоохранения Александр Мураховский получит пост главного врача Госпиталя ветеранов войн. Статусное учреждение строится на месте стационара роддома № 5 на улице Рождественского в Омске, закрытого в 2022 году.

Как уточнил инсайдер редакции, Мураховский номинально уже получил эту должность.

– Учреждение могут создать еще на этапе строительства, чтобы заранее комплектовать руководство и персонал, – подчеркнул анонимный собеседник «Омск-информа».

В Минздраве не подтвердили, но и не опровергли информацию о назначении Мураховского. Пояснив, что официальные документы еще не подписаны.

– На данный момент документы о назначении не подписаны, поэтому нет никакой определенности в этом вопросе, – подчеркнули в ведомстве.

Сам экс-министр здравоохранения не доступен для оперативных комментариев. Александр Мураховский возглавлял омское здравоохранение с ноября 2020 по ноябрь 2023 года.

Сейчас компания «Русстрой» ведет масштабную реконструкцию, завершить которую планируется к декабрю 2025 года. На переоборудование региональные власти ранее дали 500 млн рублей. Еще 385 млн рублей выделено из федерального бюджета. На эти средства закупят не менее 513 единиц медицинских изделий, включая оборудование.

Планируется, что в госпитале станут использоваться современные методы диагностики, лечения и реабилитации для участников СВО и ветеранов.

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