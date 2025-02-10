Бывший министр здравоохранения Омской области ответил максимально неопределенно на вопрос о своем камбэке в медицинские чиновники.

Бывший министр здравоохранения Александр Мураховский рассказал «Омск-информу» о перспективах своего назначения на должность главного врача Госпиталя ветеранов войн. Сейчас учреждение активно реконструируют на базе бывшего роддома № 5 на улице Рождественского.

Александр Мураховский, возглавлявший Минздрав с ноября 2020 по ноябрь 2023 года, ответил на вопрос редакции о планах по возобновлению карьеры медицинского чиновника неопределенно.

– Пока об этом говорить рано, – заявил Мураховский «Омск-информу».

Не стал бывший министр раскрывать и своего нынешнего места работы. И предлагали ли ему должность главврача статусного учреждения. Известно, что сразу после ухода с поста главы Минздрава Александр Мураховский трудился советником нового руководителя, Артема Наркевича. В дальнейшем следы карьеры медицинского чиновника теряются.

Хирург высшей категории Евгений Захаров, руководивший Госпиталем ветеранов войн на улице Гагарина до 31 октября прошлого года, подчеркнул, что документы еще не подписаны.

– Александра Мураховского еще не назначили. Точно на этот вопрос может ответить министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, – подчеркнул он.

Реконструкцию здания роддома под госпиталь ветеранов войн должны завершить к концу 2025 года.