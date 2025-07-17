Бывший генменеджер объяснил, почему американский форвард не смог заиграть в омской команде.

Бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Антон Курьянов прокомментировал уход американского форварда Коула Касселса из состава команды. Он признался, что подписание контракта с хоккеистом было его ошибкой.

– Изначально не попали с этим трансфером, это моя ошибка. Смотрели много видео, праворукий центр, должен был заиграть. Наверное, не все легионеры, приезжая в КХЛ, могут показывать свой лучший хоккей. Может, некоторые считают, что здесь проще, чем есть на самом деле. Так или иначе, не попали с ним, где-то неправильно использовали, не нашли подход, – рассказал Курьянов «Чемпионату».

Напомним, что Коул Касселс выступал за омскую команду в сезоне-2024/2025. Всего за «Авангард» он сыграл 33 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков с коэффициентом полезности –7. По некоторым данным, легионер зарабатывал в клубе 50 млн рублей.

Зимой хоккеиста обменяли в ЦСКА на нападающего Константина Окулова. Позже Касселс рассказал, что узнал об обмене за рождественским ужином.