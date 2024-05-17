Омск-Информ
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Американский нападающий «Авангарда», с которым вчера подписали однолетний контракт, Коул Касселс будет получать около 50 млн рублей.

Стало известно, сколько примерно будет зарабатывать новый американский нападающий «Авангарда» Коул Касселс. Так, по информации журналиста Артура Хайруллина, легионер получит около 50 млн рублей.

О переходе Касселса в «Авангард» стало известно вчера, 16 мая. С хоккеистом подписали однолетний контракт. Минувший сезон нападающий провел в клубе АНХ «Сан-Хосе Барракуда» и в 67 матчах набрал 45 (11+34) очков. Всего за карьеру в этой лиге центрфорвард сыграл 486 матчей, забросил 58 шайб и отдал 151 результативную передачу.

·Спорт

Американский нападающий «Авангарда», с которым вчера подписали однолетний контракт, Коул Касселс будет получать около 50 млн рублей.

Стало известно, сколько примерно будет зарабатывать новый американский нападающий «Авангарда» Коул Касселс. Так, по информации журналиста Артура Хайруллина, легионер получит около 50 млн рублей.

О переходе Касселса в «Авангард» стало известно вчера, 16 мая. С хоккеистом подписали однолетний контракт. Минувший сезон нападающий провел в клубе АНХ «Сан-Хосе Барракуда» и в 67 матчах набрал 45 (11+34) очков. Всего за карьеру в этой лиге центрфорвард сыграл 486 матчей, забросил 58 шайб и отдал 151 результативную передачу.