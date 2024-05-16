Новичок команды лично знаком с лидером «ястребов» Ридом Буше. Судя по всему, они будут играть вместе в первом звене.

Новичок команды лично знаком с лидером «ястребов» Ридом Буше. Судя по всему, они будут играть вместе в первом звене.

ХК «Авангард» объявил о подписании однолетнего контракта с центральным нападающим из США Коулом Касселсом. Руководство «ястребов» несколько месяцев искало центра для своих лидеров Владимира Ткачева и Рида Буше и остановило свой выбор на Касселсе.

– Остановились на Коуле Касселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию. Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда», – говорит генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов. – Кроме того, Касселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платежной ведомости в условиях потолка зарплат.

Курьянов отметил, что новый центрфорвард лично знаком с лидером команды Ридом Буше. Судя по всему, американцы будут играть вместе в первом звене «ястребов».

Коул Касселс не имеет опыта выступлений в НХЛ. Минувший сезон он провел в клубе АНХ «Сан-Хосе Барракуда» и в 67 матчах набрал 45 (11+34) очков. Всего за карьеру в этой лиге центрфорвард сыграл 486 матчей, забросил 58 шайб и отдал 151 результативную передачу.