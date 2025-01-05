Американский форвард был настроен покинуть Омск в октябре, но руководство «ястребов» оставило его в команде, чтобы обменять на католическое Рождество.

Бывший нападающий ХК «Авангард» Коул Касселс узнал об обмене из омского клуба на католическое Рождество. Американец рассказал детали перехода в ЦСКА в обмен на нападающего Константина Окулова. Сделка произошла 25 декабря.

– Я слышал какие-то слухи в сочельник, а на католическое Рождество, кажется, меня уже обменяли. Если честно, я не особо был в курсе того, что происходило. У нас был рождественский ужин. Кажется, Спунер или кто-то другой сказал, что меня меняют. На следующий день я пришел на арену, и да, так и оказалось. Но это часть бизнеса, такое случается. Был очень рад перейти именно в ЦСКА, – сказал Касселс в интервью порталу «Чемпионат».

По словам американца, который набрал в «Авангарде» всего 5 очков по системе «гол+пас», он был готов к обмену еще в октябре.

– Да, это постоянно витало где-то рядом. Но слухи ни к чему не приводили до декабря. Если честно, ожидал обмена в октябре, потому что тогда слухи были очень громкими. Однако я рад, что это произошло в декабре, – отметил хоккеист.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше отмечал, что омский клуб не собирался менять Касселс, но ЦСКА затребовал именно этого игрока за Окулова. Его, в свою очередь, сильно хотели видеть в Омске.