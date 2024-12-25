Хоккейные клубы провели обмен игроками.

Сегодня, 25 декабря, пресс-служба «Авангарда» сообщила, что клуб обменял нападающего Коула Касселса в ЦСКА на нападающего Константина Окулова. Инсайдерская информация, которая появилась накануне, подтвердилась.

– Коулу Касселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Гендиректор «ястребов» отметил, что у Окулова есть сильные стороны, которые позволяют вести игру команды и создавать моменты для партнеров и самого себя. Константин Окулов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф КХЛ-2021. В этом году хоккеист вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата.

В текущем сезоне Окулов сыграл в 36 матчах, забросил 5 шайб и совершил 11 результативных передач. Контракт с ним заключили до 31 мая 2025 года.