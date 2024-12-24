В столичный клуб отправится форвард омичей Коул Касселс. Для обоих это шанс спасти провальный сезон.

Целый ряд хоккейных телеграм-каналов сообщает о готовящемся обмене между «Авангардом» и ЦСКА. В омский клуб перейдет 29-летний нападающий Константин Окулов, за него «ястребы» отдадут форварда Коула Касселса.

Оба хоккеиста проваливают нынешний сезон: Окулов, забрасывающий под двадцать шайб за регулярный чемпионат, в этом сезоне отметился всего пятью голами; Касселс и вовсе набрал только 5 (2+3) очков по системе «гол+пас». Обмен может помочь игрокам спасти провальный сезон.

- В армейском клубе перепробовали все методы и устали ждать, когда талантливый игрок возьмется за голову. Терпение лопнуло. Касселз не большой помощник, но он центральный и его зарплата на 30 миллионов рублей меньше, - объяснил смысл обмена журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с нападающим Станиславом Галиевым. После ухода из омского клуба он не остался без работы, а перешел как раз в ЦСКА. В скором времени туда же может отправиться и Касселс.